Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 20:35
20:35
Армия
Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом
20:35
Происшествия
Ребенок мигрантов из Сирии скончался в лагере на польско-белорусской границе
20:34
Экономика
Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта
20:33
Политика
Шугалей: страны Западной Африки ввели санкции против Мали под давлением Франции
20:31
Весь мир
Граждане ДНР обвинили Киев в геноциде и подали иски в ведущие мировые инстанции
20:30
Общество
Принц Уильям не спешил жениться на Кейт Миддлтон из-за боязни повторить ошибки отца
20:27
Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
20:24
Общество
Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли
20:24
Происшествия
Женщину-водителя арестовали за ДТП с четырьмя жертвами на Ставрополье
20:23
Армия
Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в достижения ВС РФ
Все новости

Староста деревни во Владимирской области выращивал в огороде коноплю
Происшествия
Староста деревни во Владимирской области выращивал в огороде коноплю
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

 

Владимир, 18 ноября. В Гороховецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических веществ. Об этом изданию «Владимирские ведомости» рассказали сотрудники пресс-службы прокуратуры Владимирской области.

В октябре нынешнего года во время рейда правоохранители обнаружили в доме старосты деревни и в хозяйственных постройках более двух килограммов марихуаны и 13 килограммов растений конопли. Мужчина объяснил, что запасы он делал для себя. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Дело будет рассматриваться в Гороховецком районном суде.

Ранее ФАН рассказывал об обнаружении целой плантации конопли у жителя села Пионерское под Симферополем. Он вырастил у себя на участке больше 80 кустов.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Староста деревни во Владимирской области выращивал в огороде коноплю
суд конопля марихуана наркотики староста
Комментировать