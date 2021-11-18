Староста деревни во Владимирской области выращивал в огороде коноплю

Владимир, 18 ноября. В Гороховецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических веществ. Об этом изданию «Владимирские ведомости» рассказали сотрудники пресс-службы прокуратуры Владимирской области.

В октябре нынешнего года во время рейда правоохранители обнаружили в доме старосты деревни и в хозяйственных постройках более двух килограммов марихуаны и 13 килограммов растений конопли. Мужчина объяснил, что запасы он делал для себя. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Дело будет рассматриваться в Гороховецком районном суде.

Ранее ФАН рассказывал об обнаружении целой плантации конопли у жителя села Пионерское под Симферополем. Он вырастил у себя на участке больше 80 кустов.