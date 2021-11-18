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Путин заявил, что саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога России и США

Политика
Путин заявил, что саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога России и США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 ноября. Саммит с американским лидером Джо Байденом приоткрыл возможности для диалога Москвы и Вашингтона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на расширенном заседании Коллегии МИД РФ в четверг. По его словам, проведенный в Женеве июньский саммит с президентом США приоткрыл некоторые возможности как для диалога, так и для выправления отношений.

«Кое-что уже делается, надо это признать, действительно», — сказал Путин.

Президент подчеркнул важность развития достигнутых договоренностей с обеих сторон. Работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности уже началась, добавил Путин.

В Кремле ранее анонсировали выступление президента на заседании Коллегии МИД России. Глава государства и представители внешнеполитического ведомства должны поднять вопрос о курсе РФ в отношении других стран.

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