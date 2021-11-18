Маша Распутина обиделась на Андрея Малахова из-за выпуска шоу с ее дочерью

Москва, 18 ноября. Известная российская певица Маша Распутина объяснила, за что затаила обиду на журналиста и телеведущего Андрея Малахова. Как выяснилось, виной всему послужил выпуск его передачи «Прямой эфир» с участием дочери звезды — 21-летней Марии Захаровой.

Исполнительница хита «Роза чайная» стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!», в рамках которого рассказала о своей личной и творческой жизни. Одной из тем выпуска стала ее ссора с Малаховым из-за скандального выпуска с участием дочери Распутиной.

На вопрос, почему ведущий «Прямого эфира» заранее не предупредил ее о готовящихся съемках, как подобает другу, певица отметила, что между ними нет настолько близких отношений.

«Мы не такие уж дружбаны, но в приятельских отношениях. Но я обиделась на них. Почему вы мне не позвонили, не предупредили: «К нам пришла твоя Маша. Что делать с ней? Отправлять или усаживать в студию?» Должно же быть какое-то братство-товарищество. Я расценила это как неуважение», — объяснила Распутина.

Звезда уточнила, что позднее до нее дошла информацию, что наследница сама напрашивалась в программу к Малахову, где она в конечном счете устроила драку.