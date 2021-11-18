Политолог Рар предсказал будущее «Северного потока — 2» после победы в немецком суде

Берлин, 18 ноября. Победа оператора «Северного потока — 2» в немецком суде стала громким сигналом к скорому запуску российского газопровода.

Таким мнением с гостями студии политического ток-шоу «60 минут» поделился немецкий политолог Александр Рар, комментируя новости о возможной отсрочке запуска «Северного потока — 2» до марта следующего года. Эксперт заверил, что Германия, как никто другой, заинтересована в скорейшем запуске российского газопровода, что еще раз подтвердила недавняя победа оператора проекта в немецком суде.

«У меня очень хорошая новость. Немецкий суд отклонил иск «экологистов» против «Северного потока — 2». Эту победу можно назвать ярким сигналом того, что газопровод будет запущен в самое ближайшее время. Вполне возможно, что уже в начале декабря. Решение этого суда показало, как быстро государственная система в Германии отметает любые манипуляции с попытками отложить или сорвать запуск. Так же регулятор поступит и в вопросе сертификации. Никто ее откладывать не будет. «СП-2» вот-вот заработает на полную мощность», — заверил политолог.

Рар также выразил недоумение по поводу того, что некоторые страны Восточной Европы в буквальном смысле мечтают о размещении на своей территории американского ядерного оружия. Речь идет о Прибалтике, Польше и Украине. Политолог подчеркнул, что эти негласные сателлиты США совершают фатальную ошибку. Он напомнил, что политики Западной Германии долгие годы после окончания Второй мировой держали оборону в этом вопросе и всячески боролись с подобной экспансией американцев. Рар отметил, что немцы прекрасно понимали, какую опасность представляет такое размещение, и не хотели превращаться в первую цель для удара в самый разгар холодной войны.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

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