Политолог Зудин назвал публикацию переписки Лаврова по Донбассу историческим шагом

Москва, 18 ноября. Министерство иностранных дел России опубликовало переписку глав МИД России, Франции и Германии, чтобы избежать случаев искажения содержания проходящих с участием РФ переговоров и избирательного цитирования документов СМИ и некоторыми зарубежными политическими деятелями. Об этом заявил политолог Алексей Зудин.

По мнению Зудина, это событие можно расценивать как своего рода исторический шаг или новый рубеж в развитии российской дипломатии. Ранее Россия — в отличие от других стран — не оглашала подробности общения между внешнеполитическими ведомствами, добавил он.

«Шаг, который сделал МИД, был сделан для того, чтобы российская позиция по конкретным внешнеполитическим вопросам была представлена адекватно. Так что это назревший и положительный шаг нашей дипломатии», — подчеркнул политолог в разговоре с Pravda.Ru.

Стоит отметить, что ранее глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский лидер Владимир Путин должен повлиять на белорусского президента Александра Лукашенко в ситуации на границе Польши и Белорусии. По словам дипломата, верховному главнокомандующему проще всего использовать свое влияние на белорусского главу государства.