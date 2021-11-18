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Турция освободила израильскую семейную пару, заподозренную в шпионаже

Весь мир
Турция освободила израильскую семейную пару, заподозренную в шпионаже
Global Look Press  /  Sandro Pereira via www.imago-ima/www.imago-images.de

Тель-Авив, 18 ноября. Задержанная в Турции по подозрению в шпионаже израильская супружеская пара вышла на свободу и прибыла на родину на самолете, предоставленном еврейским правительством. Морди и Натали Окнин поблагодарили за свое освобождение президента Исаака Херцога, премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных дел Яира Лапида, сотрудников министерства иностранных дел и «весь народ Израиля».

Супруги оказались задержаны в Турции 11 ноября после того, как сделали несколько фотографий стамбульской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана (так называемый «Белый дворец»). Примечательно, что это здание ежедневно фотографируется десятками гостей и жителей города.

Известно, что фотофиксация производилась из близлежащего здания, в котором располагается ресторан. Сотрудников полиции вызвал кто-то из коллектива заведения, и прибывшие правоохранители помимо супругов задержали одного гражданина Турции. Судьба последнего неизвестна.

Вскоре возникшее недоразумение приняло серьезный оборот: турецкий судья предъявил израильтянам подозрение в политическом и военном шпионаже и вынес вердикт об их задержании на 20 дней до выяснения деталей. Им грозили 10-15 лет тюремного заключения.

Морди и Натали содержались отдельно, однако им предоставили доступ к адвокатам. Израиль же вступился в их защиту на высшем государственном уровне. Прежде всего, было отвергнуто утверждение об их связях со спецслужбами: оба супруга на протяжении лет являются сотрудниками автобусной фирмы Egged. Израильский министр юстиции Гидеон Саар 17 ноября заявил, что у турецких властей нет причин удерживать на своей территории супружескую пару. Затем последовала дипломатическая работа на уровне МИД.

Известно, что эта проблема привлекла внимание и самого президента Эрдогана, так как 18 ноября он и его израильский коллега Херцог выступили с совместным заявлением, в котором израильтянин поблагодарил турецкого лидера «за его личное участие и вклад» в обеспечение освобождения Окнинов. Сам же Эрдоган подчеркнул необходимость поддержки связей между двумя странами и мира в регионе.

Также с совместным заявлением выступили Беннет и Лапид. Они выразили благодарность турецкому правительству, а также собственному президенту Херцогу.

«Мы благодарим президента Турции и его правительство за сотрудничество и с нетерпением ждем возможности приветствовать нашу [семейную] пару дома», — говорится в их заявлении.

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