Турция освободила израильскую семейную пару, заподозренную в шпионаже

Тель-Авив, 18 ноября. Задержанная в Турции по подозрению в шпионаже израильская супружеская пара вышла на свободу и прибыла на родину на самолете, предоставленном еврейским правительством. Морди и Натали Окнин поблагодарили за свое освобождение президента Исаака Херцога, премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных дел Яира Лапида, сотрудников министерства иностранных дел и «весь народ Израиля».

Супруги оказались задержаны в Турции 11 ноября после того, как сделали несколько фотографий стамбульской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана (так называемый «Белый дворец»). Примечательно, что это здание ежедневно фотографируется десятками гостей и жителей города.

???????????????? — NEWS: Mordi and Natalie Oknin, the Israeli couple who were arrested after photographing the home of Turkish President Erdoğan, have been released from custody and are making their way back to Israel pic.twitter.com/nCL1zAhSWa — Belaaz News (@TheBelaaz) November 18, 2021

Известно, что фотофиксация производилась из близлежащего здания, в котором располагается ресторан. Сотрудников полиции вызвал кто-то из коллектива заведения, и прибывшие правоохранители помимо супругов задержали одного гражданина Турции. Судьба последнего неизвестна.

Вскоре возникшее недоразумение приняло серьезный оборот: турецкий судья предъявил израильтянам подозрение в политическом и военном шпионаже и вынес вердикт об их задержании на 20 дней до выяснения деталей. Им грозили 10-15 лет тюремного заключения.

Морди и Натали содержались отдельно, однако им предоставили доступ к адвокатам. Израиль же вступился в их защиту на высшем государственном уровне. Прежде всего, было отвергнуто утверждение об их связях со спецслужбами: оба супруга на протяжении лет являются сотрудниками автобусной фирмы Egged. Израильский министр юстиции Гидеон Саар 17 ноября заявил, что у турецких властей нет причин удерживать на своей территории супружескую пару. Затем последовала дипломатическая работа на уровне МИД.

Известно, что эта проблема привлекла внимание и самого президента Эрдогана, так как 18 ноября он и его израильский коллега Херцог выступили с совместным заявлением, в котором израильтянин поблагодарил турецкого лидера «за его личное участие и вклад» в обеспечение освобождения Окнинов. Сам же Эрдоган подчеркнул необходимость поддержки связей между двумя странами и мира в регионе.

The Oknin couple on their way home: After joint efforts with Turkey, the Mordi and Natalie Oknin couple have been released from custody and are currently making their way to Israel???????????? pic.twitter.com/klIn6smlcs — ????H&A???? (@HanneyAngel) November 18, 2021

Также с совместным заявлением выступили Беннет и Лапид. Они выразили благодарность турецкому правительству, а также собственному президенту Херцогу.