Хромченко осадила хирурга Блохина за совет участнице «Модного приговора» увеличить грудь

Москва, 18 ноября. Стилист Эвелина Хромченко заступилась за участницу телепроекта «Модный приговор» перед пластическим хирургом Владимиром Блохиным. Телеведущую возмутил совет гостя проекта.

Новый эпизод телепроекта «Модный приговор» обернулся конфликтом между экспертами. Участницей шоу стала девушка Лиза, которая предпочитала брутальный стиль. В качестве приглашенного гостя в студии появился пластический хирург Владимир Блохин. Эксперт заметил диспропорцию в фигуре девушки и ограничился единственным советом — увеличить участнице грудь на полтора размера.

Высказывание Блохина возмутило Эвелину Хромченко. Стилист осадила хирурга в эфире шоу.

«У меня рот прямо... Я вот так вот челюсть подбираю. Впервые в жизни слышу, чтобы врач, тем более публично, позволил себе такое высказывание», — заявила Хромченко.

Ведущая подчеркнула: она долгие годы работала в мире моды редактором и никогда прежде не сталкивалась с таким поведением. Хромченко заверила, что непременно проверит историю медицинской карьеры Блохина. В ответ гость ничего не сказал, но остался недоволен обвинениями стилиста.

Экс-стилист Аллы Пугачевой раскритиковал стиль Эвелины Хромченко. Имиджмейкер сравнил ее с устаревшей куклой, от которой пахнет нафталином.