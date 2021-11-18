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Общество
Кандидат наук Иванова-Швец заявила о снижении спроса на высшее образование в России
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Кандидат наук Иванова-Швец заявила о снижении спроса на высшее образование в России

Общество
Кандидат наук Иванова-Швец заявила о снижении спроса на высшее образование в России
pxhere.com

Москва, 18 ноября. Молодые граждане России сегодня не стремятся получать высшее образование, сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец.

По словам специалиста, престиж высшего образования упал на фоне роста зарплат рабочих специальностей. Это связано с возникшим дефицитом кадров.

«Сейчас с каждым годом все больше и больше выпускников школ отказываются от получения высшего образования», — сообщила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так, самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».

Как ранее сообщалось, программа обучения в вузах Салехарда может пополниться специальностью строителя-северянина. Работающие в условиях крайнего севера должны обладать определенным багажом знаний.

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россия молодежь высшее образование
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