Путин заявил, что НАТО выслала российских дипломатов «на голом месте»

Москва, 18 ноября. Североатлантический альянс выслал российских дипломатов без всяких причин. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал взаимную высылку сотрудников с НАТО на заседании Коллегии МИД РФ. Президент отметил, что если Альянс не хочет сотрудничать, то Москве «не очень то и хотелось».

«Взяли на голом месте взяли и выслали дипломатов. А потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России», — возмутился президент.

НАТО захочет сотрудничать и уже подает соответствующие сигналы, подчеркнул Путин. Российский лидер также задался вопросом, зачем Альянсу понадобилось высылать дипломатов.

Пресс-служба Кремля ранее анонсировала участие президента в расширенном заседании Коллегии МИД РФ. Путин намерен обсудить курс Москвы в отношении других стран с представителями внешнеполитического ведомства России.