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Путин заявил, что НАТО выслала российских дипломатов «на голом месте»

Политика
Путин заявил, что НАТО выслала российских дипломатов «на голом месте»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 ноября. Североатлантический альянс выслал российских дипломатов без всяких причин. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал взаимную высылку сотрудников с НАТО на заседании Коллегии МИД РФ. Президент отметил, что если Альянс не хочет сотрудничать, то Москве «не очень то и хотелось».

«Взяли на голом месте взяли и выслали дипломатов. А потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России», — возмутился президент.

НАТО захочет сотрудничать и уже подает соответствующие сигналы, подчеркнул Путин. Российский лидер также задался вопросом, зачем Альянсу понадобилось высылать дипломатов.

Пресс-служба Кремля ранее анонсировала участие президента в расширенном заседании Коллегии МИД РФ. Путин намерен обсудить курс Москвы в отношении других стран с представителями внешнеполитического ведомства России.

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