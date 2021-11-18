Режиссер Константин Богомолов спровоцировал слухи о разводе с Ксенией Собчак

Москва, 18 ноября. Поклонники режиссера Константина Богомолова и журналистки Ксении Собчак обсуждают возможный разлад в их отношениях. Поводом к возникновению подобных слухов послужило появление Богомолова на публике без обручального кольца.

Худрук Театра на Малой Бронной и ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» посетили светское мероприятие, организованное по случаю юбилея кинотеатра «Художественный», пишет издание «Дни.ру».

Оба супруга оделись примерно в одном стиле: на Богомолове был черный пиджак, на Собчак — декольтированная блузка того же цвета. Лишь один элемент наряда режиссера выбивался из концепции счастливой семьи — отсутствующее обручальное кольцо на безымянном пальце.

Поклонники принялись всерьез обсуждать вероятность развода звезд. Впрочем, нашлись среди них и те, кто не стал придавать появлению Богомолова на публике без кольца большого значения.

Еще одним аргументом в пользу ошибочности таких слухов можно назвать нежное послание, которое Богомолов адресовал Собчак в день ее 40-летия.