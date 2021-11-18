Sohu: маневры российских Ту-160 над Карибским морем вызвали панику в США

Пекин, 18 ноября. Россия в начале 90-х годов прошлого века столкнулась с проблемами в сфере стратегической авиации, но успешно преодолела все сложности, поэтому теперь российские боевые самолеты все чаще появляются у границ США.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что в конце прошлого века российские военные практически полностью прекратили полеты на бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95. Это было связано с тем, что стране не хватало средств на обслуживание техники и проведение учений, однако в 2000 году ситуация кардинально изменилась, передает «ПолитРоссия».

По словам авторов статьи, российские ВКС значительно окрепли, поэтому могут совершать вылазки к границам США и других стран НАТО. Китайские аналитики считают, что в этом можно увидеть дурной знак для Вашингтона, который не так давно был уверен в своем превосходстве.

«Стратегическая авиация РФ возобновила проведение дальних операций и даже начала долетать до Карибов и Кубы», — говорится в публикации.

Prt Scr youtube.com / Українська правда

Отмечается, что недавно российские ракетоносцы Ту-160 провели многочасовой полет над Карибским морем. Эти маневры вызвали панику в США. Эксперты считают, что это событие ознаменовало собой конец многолетнего молчания стратегической авиации России.

Ранее сообщалось, что РФ проводит модернизацию своих стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», которые не позволят НАТО расслабиться. По словам аналитиков, западные страны не в состоянии перехватывать эти боевые машины, передает «Царьград».