Москва, 18 ноября. Возможности для сотрудничества Российской Федерации со странами Евросоюза (ЕС) сужаются, рассказал глава государства Владимир Путин.

Соответствующим заявлением президент поделился во время выступления на заседании Коллегии МИД РФ. По словам российского лидера, сейчас европейские страны отталкивают Россию санкциями и голословными заявлениями, а также недружественными действиями. Помимо этого, Путин отметил, что разделительные линии на континенте к хорошему не приводят. Так он прокомментировал сотрудничество России с Европой.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российскую сторону бы давно «раздеребанили» без Путина. По его словам, без него «не было бы нашей цивилизации».