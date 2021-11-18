Глава консорциума «Вычислительная техника» отметила достойный уровень процессоров в РФ

Санкт-Петербург, 18 ноября. Российские власти взяли курс на развитие электронной промышленности. Об этом еще год назад заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Чего удалось добиться в данной сфере, обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Гостем эфира стала генеральный директор консорциума «Вычислительная техника», член совета отрасли по развитию электронной промышленности Светлана Легостаева. Среди прочего она затронула тему разработки процессоров отечественными специалистами. Им приходится особенно трудно, так как России целенаправленно не дают доступа к передовым технологиям, держат на уровне тех знаний и способов производства, которые стали массовыми.

«Поэтому сказать, что мы идем на опережение, — нет, пока такого нет. Если только наши научные круги не придумают какой-то абсолютно самый новый подход. Если не произойдет чего-то абсолютно нового, то мы пока будем не на опережение. Но дело в том, что, даже используя не топовую технологию производства, нас именно в этом сдерживают, благодаря опять-таки собственным нашим компетенциям, умениям можно тем не менее получить архитектуру системы. То есть можно разрабатывать такие процессоры, что с точки зрения их потребительских характеристик они точно не будут хуже, даже если сама технология будет немножко отставать», — объяснила эксперт.

Легостаева считает, что у российских разработчиков уже есть неплохие процессоры, имеющие потенциал достаточно широкого применения. В пример она привела компанию «Байкал электроникс», которая не так давно провела презентацию своей новой стратегии, дорожной карты. Там есть очень интересные новые решения.

Глава консорциума «Вычислительная техника» заявила, что не боится быть оптимисткой в некоторых вопросах. По ее мнению, Россия догоняет упущенное достаточно оперативно и выглядит достойно уже во многих областях.

В рамках поддержки реализации инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств Правительство России утвердило законопроект, устанавливающий льготный режим ввоза технологического оборудования и электронной продукции.