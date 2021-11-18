Мосгорсуд поставил на паузу рассмотрение апелляции Степаненко к Петросяну

Москва, 18 ноября. Комедийная артистка Елена Степаненко столкнулась с проблемами в процессе раздела имущества с бывшим мужем Евгением Петросяном. Поводом для задержек стала судебная экспертиза.

Степаненко со скандалом развелась с Петросяном после 30 лет отношений и совместной карьеры на сцене. С тех пор экс-супруги не могут завершить процесс раздела имущества. Так, Московский городской суд решил ненадолго поставить разбирательства на паузу. Источник сообщил ТАСС, что все дело в судебной экспертизе.

«Мосгорсуд снова не смог рассмотреть апелляционную жалобу Степаненко на решение Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года. По этому делу апелляционная инстанция приняла решение приостановить производство для проведения оценочной экспертизы», — поделился собеседник издания.

Степаненко рассчитывает взыскать с бывшего мужа часть имущества, которое оценили в 1,5 млрд рублей. Стоит отметить, что причина расставания супругов так и не была названа, однако вскоре после развода Петросян вновь женился — его избранницей стала 31-летняя Татьяна Брухунова.

Новый брак артиста вызывает неоднозначные эмоции у поклонников. Так, Брухунову недавно заподозрили в попытке скрыть следы домашнего насилия.