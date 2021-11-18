Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 17:34
17:27
Политика
Путин заявил, что саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога России и США
17:25
Шоу-бизнес
Маша Распутина обиделась на Андрея Малахова из-за выпуска шоу с ее дочерью
17:25
Экономика
Политолог Рар предсказал будущее «Северного потока — 2» после победы в немецком суде
17:24
Политика
Политолог Зудин назвал публикацию переписки Лаврова по Донбассу историческим шагом
17:23
Общество
Новосибирцы помогли вернуться домой замерзающему без денег на трассе вахтовику
17:22
Экономика
Пострадавшим от локдауна предпринимателям из Самары выплатили 458 млн рублей
17:22
Шоу-бизнес
Хромченко осадила хирурга Блохина за совет участнице «Модного приговора» увеличить грудь
17:18
Политика
Депутат Морозов назвал ликвидацию «СП-2» главной целью антироссийских настроений на Западе
17:18
Общество
Европейские авиакомпании начнут летать через калининградский аэропорт «Храброво»
17:16
Общество
Кандидат наук Иванова-Швец заявила о снижении спроса на высшее образование в России
Все новости

Мосгорсуд поставил на паузу рассмотрение апелляции Степаненко к Петросяну

Общество
Мосгорсуд поставил на паузу рассмотрение апелляции Степаненко к Петросяну
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 18 ноября. Комедийная артистка Елена Степаненко столкнулась с проблемами в процессе раздела имущества с бывшим мужем Евгением Петросяном. Поводом для задержек стала судебная экспертиза.

Степаненко со скандалом развелась с Петросяном после 30 лет отношений и совместной карьеры на сцене. С тех пор экс-супруги не могут завершить процесс раздела имущества. Так, Московский городской суд решил ненадолго поставить разбирательства на паузу. Источник сообщил ТАСС, что все дело в судебной экспертизе.

«Мосгорсуд снова не смог рассмотреть апелляционную жалобу Степаненко на решение Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года. По этому делу апелляционная инстанция приняла решение приостановить производство для проведения оценочной экспертизы», — поделился собеседник издания.

Степаненко рассчитывает взыскать с бывшего мужа часть имущества, которое оценили в 1,5 млрд рублей. Стоит отметить, что причина расставания супругов так и не была названа, однако вскоре после развода Петросян вновь женился — его избранницей стала 31-летняя Татьяна Брухунова.

Новый брак артиста вызывает неоднозначные эмоции у поклонников. Так, Брухунову недавно заподозрили в попытке скрыть следы домашнего насилия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мосгорсуд поставил на паузу рассмотрение апелляции Степаненко к Петросяну
суд петросян степаненко
Комментировать