Путин: ситуация на границе Армении и Азербайджана не успокоилась

Москва, 18 ноября. Сложившаяся на границе Армении и Азербайджана обстановка свидетельствует о том, что ситуация в регионе не успокоилась, заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД России Путин заявил о возрастающей роли российской дипломатии в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном.

«Недавние перестрелки в регионе Карабаха показали, что миротворческий контингент востребован для урегулирования ситуации», — сообщил президент РФ.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили обострившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию.