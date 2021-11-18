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Франция поставила ВС Марокко 300 легких тактических машин VLRA 2

Весь мир
Франция поставила ВС Марокко 300 легких тактических машин VLRA 2
wikipedia.org  /  Spc. Nathan R Smith / Public Domain

Рабат, 18 ноября. Французская компания Arquus поставила вооруженным силам Марокко 300 легких тактических машин VLRA 2, сообщает испанский веб-сайт Defensa.

По данным СМИ, стороны подписали контракт в конце 2020 года. Передача техники осуществлялась с июня по октябрь.

Марокканцы разместили часть машин на юго-востоке государства, где проходит зона соприкосновения с силами Фронта ПОЛИСАРИО. В этой связи они внесли изменения в ряд поставленных из Франции автомобилей, установив на них ЗУ-23–2.

В начале ноября Рабат предварительно договорился с израильской компанией Rafael Advanced Defense System о поставке тактической системы противовоздушной обороны «Железный купол». Королевство намерено разместить комплексы ПРО вдоль границы с Алжиром.

Ранее представитель Фронта ПОЛИСАРИО подтвердил готовность к возобновлению боевых действий с марокканской армией по освобождению Западной Сахары. По его словам, повстанческие силы намерены выйти за пределы разделительной стены на территорию, контролируемую королевством. Организация с 1970-х годов борется за независимость спорных земель.

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франция марокко
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