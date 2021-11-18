Исследование SuperJob показало, что более 17% россиян указывают статус вакцинации в резюме

Москва, 18 ноября. Свой статус вакцинации указывает в резюме каждый шестой российский соискатель. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, информация о готовности сделать прививку при необходимости сегодня есть в 2% вакансий. Чаще всего это работа в медицине, образовании, продажах, строительстве, логистике и прочих структурах, пишет ТАСС.

«Доля соискателей, указавших свой COVID-статус в резюме, составляет более 17%: сумма тех соискателей, у кого есть сертификат о вакцинации (14,8%) и соискателей, готовых к вакцинации или проходящих ее (2,8%)», — сообщают аналитики.

Одобрение прививочной кампании против COVID-19 среди россиян стремительно растет. За последние несколько месяцев число сторонников данной медицинской процедуры увеличилось почти вдвое, следует из результатов опроса сервиса Superjob.