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Форварду «Спартака» Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 16:53
Спорт
Форварду «Спартака» Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство
wikipedia.org  /  Эдгар Брещанов / CC BY-SA 3.0 / soccer.ru

Амстердам, 18 ноября. Нападающему столичного «Спартака» Квинси Промесу предъявлено обвинение в покушении на убийство в Нидерландах.

Журналисты издания Telegraaf сообщили, что самому результативному иностранному футболисту в истории московского «Спартака» Квинси Промесу было предъявлено покушение в покушении на убийство и в нанесении ножевых ранений. Прокуратура Нидерландов приняла такое решение по результатам расследования инцидента, который произошел в июле 2020 года.

По информации иностранных СМИ, в ходе семейной вечеринки в городе Абкауде двоюродного брата Промеса дважды ранили ножом. В результате родственник футболиста «Спартака» получил травму колена, вскоре после чего началось расследование. В декабре прошлого года Промеса арестовали. Нападающего отпустили через несколько дней, но он остался в статусе подозреваемого. В «Спартаке» информацию о предъявлении Промесу обвинений пока не комментировали.

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