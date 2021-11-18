Епископ Геннадий призвал не связывать спорт с духовной жизнью человека

Санкт-Петербург, 18 ноября. Управляющий делами Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан епископ Геннадий считает, что спорт не стоит связывать с духовной жизнью человека.

По словам священнослужителя, он является любителем футбола, а также болеет за петербургский клуб «Зенит». Он отметил, что у каждого человека могут быть собственные интересы, в том числе и в области спорта.

«Любительский, профессиональный спорт, физическая культура — это реальность, которая занимает очень важное место в жизни каждого человека», — сообщил епископ Геннадий в рамках брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот».

Он также отметил, что спорт во многом помогает, дисциплинирует, а также воспитывает. Благодаря этому в человеке могут проявиться самые лучшие качества.

Священнослужитель считает, что некоторым спортивным командам может пригодиться помощь духовников. Так, их деятельность не заменит помощь психолога, но может дополнить ее.

Епископ Геннадий также рассказал о положении русскоговорящих граждан в Казахстане. Он отметил, что русский язык — это средство межнационального общения, поэтому все жители Казахстана свободно разговаривают по-русски.