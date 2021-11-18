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Певец Шон Мендес объявил о разрыве со звездой «Золушки» Камилой Кабейо

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 16:52
Шоу-бизнес
Певец Шон Мендес объявил о разрыве со звездой «Золушки» Камилой Кабейо
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Лос-Анджелес, 18 ноября. Известный канадский певец, автор песен и модель Шон Мендес и кубино-американская певица и актриса Камила Кабейо больше не вместе. Звезды приняли решение расстаться спустя чуть больше года с момента начала их отношений.

Исполнитель хита Summer Of Love в 2018 году прервал свои отношения с американской моделью Хэйли Болдуин. В июле следующего года стало известно о его романе со звездой «Золушки».

Многие поклонники не поверили в искренность их чувств, обвинив пару в попытке создать фиктивный союз с целью пиара. Мендес, в свою очередь, настаивал, что их отношения не являются рекламным ходом.

Не прошло и двух лет, как звезды объявили о расставании. Сам Мендес признался, что на момент начала их отношений видел в Кабейо друга, кем она для него и останется.

«Ребята, мы решили закончить наши романтические отношения, но наша любовь друг к другу как к людям сильнее, чем что-либо. Мы начали наши отношения как друзья и будем продолжать быть лучшими друзьями», — написал он в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Певец Шон Мендес объявил о разрыве со звездой «Золушки» Камилой Кабейо
Prt Scr instagram.com / @shawnmendes

Певец поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что они с Кабейо продолжат двигаться вперед. К слову, это заверение звезды вполне соответствует действительности, ведь певица в июле выпустила новый трек, ставший ее первым релизом за два минувших года.

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