Эксперт Легостаева рассказала о господдержке предприятий в сфере электронной промышленности

Санкт-Петербург, 18 ноября. Российское правительство выделило более 100 миллиардов рублей для развития электронной промышленности. На что именно пошли эти средства, объяснила генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

В эфире, организованном Медиагруппой «Патриот», она отметила, что для всей отрасли финансирование оказалось существенным.

«С одной стороны, это те работы, которые были инициированы по началу разработки Минпромторга, то есть компании получили субсидии, причем достаточно серьезные, там порядка 50%. Если вы разрабатываете вычислительную технику, там госсубсидии на разработку новых устройств. Также инициированы выделения субсидий на разработку ЭКБ, а там уже она порядка 90%. Это очень существенные суммы», — подчеркнула член совета отрасли по развитию электронной промышленности.

По словам Легостаевой, наиболее существенного прогресса отечественная промышленность добилась в создании вычислительной техники.

«Работа шла плодотворная, в сегменте вычислительной техники я вообще считаю, что у нас получилось самая результативная деятельность», — добавила эксперт.

Темой эфира было «импортозамещение в радиоэлектронной отрасли». Трансляция прошла в сообществе Медиагруппы «Патриот», предыдущие эфиры доступны для просмотра на странице архива.