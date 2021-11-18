Нардеп Кива высмеял абсурдные репрессии власти после расстрела портретов Бандеры

Киев, 18 ноября. Народный депутат Украины эмоционально прокомментировал давление со стороны силовиков после оригинального празднования дня ликвидации пособника нацистов.

В беседе с журналистами издания «Шарий.net» Илья Кива раскрыл некоторые подробности репрессий, которые Банковая инициировала против него после показательного расстрела портретов Степана Бандеры.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь», в частности, рассказал, что у него на этой неделе провели уже третий обыск. Он напомнил, что после того, как оригинально отпраздновал день ликвидации героизированного на Украине пособника нацистов, власть принялась бить по нему со всех сторон. Его лишили ученого звания по глупой, надуманной причине. Причем специальной комиссии пришлось отмести прежние обвинения в плагиате, и выставить себя на посмешище, аннулировав диссертацию из-за того, что в ней не было новизны.

facebook.com / Денис Монастырский

Министр МВД Денис Монастырский тоже блеснул абсурдом, записав отдельное видео для того, чтобы сообщить о лишении наградного оружия. Официальная причина — недостойное поведение в истории с расстрелом портретов Бандеры. То есть власть на высшем уровне призналась, что в отношении новых украинских героев внедрена система, описанная еще в классическом романе Оруэлла, и скоро Рада отдельно закон о мыслепреступлениях пропишет.

Смешнее всего повели себя подчиненные Монастырского, которые провели несколько обысков в помещениях, записанных на депутата.

«Ну забрали у меня вчера, да. Лишили меня государственных наград, лишили ученой степени, завели на меня дела по госизмене за поздравление российского президента, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника Бандеры. Они таким образом пытаются показать, что будет с теми, кто борется за мир, за восстановление отношений с РФ. На мне делают показательное выступление. Просто так как у меня кроме носков и трусов забрать уже нечего, хотя они и носки с трусами вчера забрали. С обысками пришли и к моим родственникам, в частности, к моей дочери. Власть оттачивает репрессионную машину и попросту убивает государство. Хотя страна, по-моему, уже умерла. Последний президент завершил начатое предшественником», — с печальной иронией отметил Кива.

Нардеп признал, что следователи, которые ведут его дела, прекрасно понимают всю абсурдность этих репрессий, но ничего не могут поделать и исполняют работу. Указания спускаются сверху — от генпрокурора Венедиктовой, которая в свою очередь слепо повинуется Банковой, так как на нее явно завели компромат.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант объяснил, почему на самом деле поляки обиделись на Германию после звонка Меркель Лукашенко.