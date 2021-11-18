Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 17:33
17:27
Политика
Путин заявил, что саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога России и США
17:25
Шоу-бизнес
Маша Распутина обиделась на Андрея Малахова из-за выпуска шоу с ее дочерью
17:25
Экономика
Политолог Рар предсказал будущее «Северного потока — 2» после победы в немецком суде
17:24
Политика
Политолог Зудин назвал публикацию переписки Лаврова по Донбассу историческим шагом
17:23
Общество
Новосибирцы помогли вернуться домой замерзающему без денег на трассе вахтовику
17:22
Экономика
Пострадавшим от локдауна предпринимателям из Самары выплатили 458 млн рублей
17:22
Шоу-бизнес
Хромченко осадила хирурга Блохина за совет участнице «Модного приговора» увеличить грудь
17:18
Политика
Депутат Морозов назвал ликвидацию «СП-2» главной целью антироссийских настроений на Западе
17:18
Общество
Европейские авиакомпании начнут летать через калининградский аэропорт «Храброво»
17:16
Общество
Кандидат наук Иванова-Швец заявила о снижении спроса на высшее образование в России
Все новости

Нардеп Кива высмеял абсурдные репрессии власти после расстрела портретов Бандеры

Политика
Нардеп Кива высмеял абсурдные репрессии власти после расстрела портретов Бандеры
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 18 ноября. Народный депутат Украины эмоционально прокомментировал давление со стороны силовиков после оригинального празднования дня ликвидации пособника нацистов.

В беседе с журналистами издания «Шарий.net» Илья Кива раскрыл некоторые подробности репрессий, которые Банковая инициировала против него после показательного расстрела портретов Степана Бандеры.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь», в частности, рассказал, что у него на этой неделе провели уже третий обыск. Он напомнил, что после того, как оригинально отпраздновал день ликвидации героизированного на Украине пособника нацистов, власть принялась бить по нему со всех сторон. Его лишили ученого звания по глупой, надуманной причине. Причем специальной комиссии пришлось отмести прежние обвинения в плагиате, и выставить себя на посмешище, аннулировав диссертацию из-за того, что в ней не было новизны.

Нардеп Кива высмеял абсурдные репрессии власти после расстрела портретов Бандеры
facebook.com / Денис Монастырский

Министр МВД Денис Монастырский тоже блеснул абсурдом, записав отдельное видео для того, чтобы сообщить о лишении наградного оружия. Официальная причина — недостойное поведение в истории с расстрелом портретов Бандеры. То есть власть на высшем уровне призналась, что в отношении новых украинских героев внедрена система, описанная еще в классическом романе Оруэлла, и скоро Рада отдельно закон о мыслепреступлениях пропишет.

Смешнее всего повели себя подчиненные Монастырского, которые провели несколько обысков в помещениях, записанных на депутата.

«Ну забрали у меня вчера, да. Лишили меня государственных наград, лишили ученой степени, завели на меня дела по госизмене за поздравление российского президента, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника Бандеры. Они таким образом пытаются показать, что будет с теми, кто борется за мир, за восстановление отношений с РФ. На мне делают показательное выступление. Просто так как у меня кроме носков и трусов забрать уже нечего, хотя они и носки с трусами вчера забрали. С обысками пришли и к моим родственникам, в частности, к моей дочери. Власть оттачивает репрессионную машину и попросту убивает государство. Хотя страна, по-моему, уже умерла. Последний президент завершил начатое предшественником», — с печальной иронией отметил Кива.

Нардеп признал, что следователи, которые ведут его дела, прекрасно понимают всю абсурдность этих репрессий, но ничего не могут поделать и исполняют работу. Указания спускаются сверху — от генпрокурора Венедиктовой, которая в свою очередь слепо повинуется Банковой, так как на нее явно завели компромат.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант объяснил, почему на самом деле поляки обиделись на Германию после звонка Меркель Лукашенко.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Нардеп Кива высмеял абсурдные репрессии власти после расстрела портретов Бандеры
украина мвд госизмена нацизм верховная рада кива генпрокур
Комментировать