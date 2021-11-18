Путин заявил о важности мер безопасности на границах России из-за событий в Афганистане

Москва, 18 ноября. События в Афганистане говорят о необходимости дополнительных мер безопасности на границах, а также помощи союзникам России, заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, необходимо предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана, а также представителей террористических организаций. Помимо этого, Путин подчеркнул, что Российская Федерация продолжит выступать беспристрастным посредником в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

«В таком ключе надо действовать и дальше для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов», — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что эвакуация россиян из Афганистана и других государств по поручению Путина проводится из-за крайне беспокойной обстановки на территории республики. По словам представителя Кремля, в Афганистане находятся не только граждане РФ, но и жители некоторых стран ОДКБ.