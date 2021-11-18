Мишустин освободил Машкову от должности замглавы Минспорта России

Москва, 18 ноября. Ксения Машкова освобождена от должности замглавы Минспорта в соответствии с решением председателя правительства России Михаила Мишустина.

Машкова была назначена на должность заместителя главы российского спортивного ведомства в 2020 году. Как указывается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, причиной, по которой ее сняли с должности, стало «грубое» нарушение должностных обязанностей.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»», — уточняется в документе.

До прихода в ведомство, с 2009 по 2016 годы Машкова работала в юридических службах ряда компаний, после чего на протяжении трех лет осуществляла преподавательскую деятельность в Юридической академии Кутафина, выпускницей которого она является.

Сам Михаил Мишустин до прихода в политику также работал преподавателем — он вел информатику в средней школе. Нынешний премьер-министр в начале октября вспомнил, как в то время ездил на работу на электричке.