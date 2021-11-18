Путин: России не нужны конфликты на западных рубежах

Москва, 18 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что военные учения западных стран в акватории Черного моря выходят за грань. При этом он отметил, что Москве не нужны конфликты на западных рубежах.

По словам президента РФ, бомбардировщики стран НАТО совершают полеты в 20 километрах от российской границы, что является недопустимым. При этом страны Запада очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о красных линиях. Российский лидер добавил, что Москва должна добиваться от партнеров серьезных гарантий своей безопасности.

Ранее Путин говорил, что внешняя политика должна служить безопасным условиям развития. Он подчеркивал, что Россия является миролюбивой страной и привержена партнерским отношениям с другими государствами.