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Путин: России важно добиться от Запада гарантий собственной безопасности

Армия
Путин: России важно добиться от Запада гарантий собственной безопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 ноября. Москва неоднократно указывала на неприемлемость расширения НАТО на восток, но все ее предостережения были проигнорированы, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными, однако нынешняя позиция НАТО заставляет Москву добиваться гарантий собственной безопасности. Глава государства заметил, что Североатлантический альянс сломал все механизмы диалога и проводит у границ РФ маневры, которые не останутся без ответа.

Ранее президент также подчеркнул, что Россия привержена партнерским отношениям с другими государствами. По его словам, сейчас в Москве готовится новая редакция концепции внешней политики, которая станет дорожной картой Министерства иностранных дел РФ. Это, среди прочего, позволит отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, а также невмешательства в их внутренние дела.

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