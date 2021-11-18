Лула обсудил с Макроном отношения Бразилии и Франции после Болсонару

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября принял в Елисейском дворце бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Этот прием состоялся всего через несколько недель после того как Макрон отказался от встречи с действующим президентом Жаиром Болсонару.

По итогам встречи сообщается, что стороны обсудили сотрудничество между европейскими и латиноамериканскими странами, социальные и экономические проблемы, связанные с пандемией COVID-19, а также последствия изменения климата.

В официальном заявлении офис Макрона указывает, что Лула да Силва «поделился своим видением роли Бразилии в мире, отметив то, как за последние три года Бразилия отказалась от многосторонней системы и основных международных соглашений».

2 - Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global. Dividimos preocupações como o avanço da extrema direita pelo mundo e as ameaças à democracia e aos direitos humanos. Agradeço pela cordial recepção. pic.twitter.com/rvuhHcb80u — Lula (@LulaOficial) November 17, 2021

Сам Лула да Силва, говоря о своих международных поездках, заявил, что «пытается восстановить доверие, которое Бразилия потеряла» — после прихода к власти действующего президента Болсонару. Среди политиков, с которыми экс-президент встретился в ходе поездки в Европу — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Испании Педро Санчес и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Lula da Silva teje lazos con Europa https://t.co/TIgHqM2LAs — Nota22.com (@NOTA22com) November 18, 2021

Лула да Силва — бывший профсоюзный лидер и основатель «Партии трудящихся», одной из самых популярных политических сил страны, — возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. Ожидается, что в ходе предстоящих в 2022 году выборов он бросит вызов президенту Жаиру Болсонару, который пользуется поддержкой правых сил, — хотя ни один из них официально не выдвинул свою кандидатуру. В то же время в ходе своего выступления в Парижском институте политических исследований Лула отметил, что он «готов предотвратить» переизбрание Болсонару в 2022 году. В свете этого прошедшие переговоры можно рассматривать в рамках попытки Парижа наладить отношения с вероятным следующим президентом Бразилии.

Европа против «тропического Трампа»

У Елисейского дворца сложились напряженные отношения с действующим главой латиноамериканского государства, поэтому официальное заявление офиса Макрона по итогам встречи Макрона и Лулы выглядело как не очень тонко завуалированный выпад в адрес Жаира Болсонару.

Взаимоотношения действующих лидеров Франции и Бразилии пострадали из-за критики, которой Макрон подверг внутреннюю политику Болсонару, которая касается хозяйственной деятельности в регионе Амазония. Франция обратила внимание на вырубку дождевых лесов, на месте которых создаются сельскохозяйственные угодья и горнодобывающие предприятия. Французская сторона потребовала от правительства Бразилии свернуть всю экономическую активность в регионе и предоставить гарантии проведения программ по защите амазонских лесов.

Также в Париже потребовали от Болсонару обеспечить соблюдение прав коренных народов, которые часто вынуждены покидать обжитые места под натиском хозяйственной экспансии в регионе, которая стала одним из пунктов внутренней политики президента.

Именно выполнение правительством Болсонару этих мер Франция называет условием для разблокировки торговых переговоров между Европейским союзом и Меркосур — интеграционным объединением стран Латинской Америки, куда помимо Бразилии входят также Аргентина, Уругвай и Парагвай. В случае отказа Бразилии от выполнения выдвинутых требований, Париж пригрозил отказаться от закупок бразильской сельхозпродукции (в первую очередь это касается сои).

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим Франция направила странам ЕС план обеспечения гарантий соблюдения Бразилией и остальными странами Меркосур соглашений в сфере защиты окружающей среды. Согласно тексту документа, если Бразилия желает завершить переговоры по подписанию торгового соглашению между ЕС и Меркосур, она обязана разработать новую экологическую политику.

По словам Макрона, страны ЕС и Меркосур смогут приступить к ратификации торгового соглашения лишь после того, как будет решен вопрос защиты окружающей среды.

«Мы ожидаем получить ощутимые гарантии от стран Меркосур о соблюдении экологических и санитарных стандартов», — заявил министр по делам внешней торговли Франции Франк Ристер.

#UE #Mercosur. "Franck Riester, ministro de Comercio Exterior de Emmanuel Macron, sostuvo que la administración “espera garantías tangibles y objetivas” de los países del bloque sudamericano “sobre las normas medioambientales y sanitarias”.https://t.co/Wr4V6JRygi — crimtrans (@ocotsalamanca) February 4, 2021

Кроме того, правительство Франции обвинило Бразилию в недостаточных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов, указав на то, что обязательства, которые были приняты страной в декабре 2020 года в рамках экологической стратегии, «не были достаточно амбициозными».

Болсонару в свою очередь обвинил европейцев в «протекционизме» и попытках не допустить сельхозпродукцию из Латинской Америки на рынки ЕС; президент Бразилии утверждает, что реальная подоплека выдвигаемых Францией требований лежит в экономической плоскости и никак не связана с заботой об окружающей среде.

Впрочем, Франция в этом вопросе выступает единым фронтом с другими странами-членами ЕС, которые придерживаются аналогичной позиции в отношении Бразилии. Требования Макрона поддержала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы примем законодательство для обеспечения того, чтобы рынок ЕС не приводил к уничтожению лесов в другой части света», — заявила она в ходе Всемирного экономического форума в январе 2021 года.

Заявления европейских лидеров об озабоченности состоянием лесов Амазонии совпали с протестами, которые в конце 2019 года организовали французские фермеры, которые столкнулись с сокращением рынков сбыта. Этому, в частности, способствовало введение в 2014 году антироссийских санкций, которые привели к фактической потере российского рынка для европейских аграрных производителей.

vk.com / Андрей Чибис

«Красная карточка» для Болсонару

Европейская поездка Лулы, а также прием на высшем уровне, которого он удостоился в Париже, являются тревожными сигналами для Болсонару, ведь напряженные отношения сложились у нынешнего бразильского лидера не только с Европой. Администрация Байдена также очень прохладно относится к «тропическому Трампу». Сюда же стоит добавить и падающий рейтинг президента внутри страны, где его обвиняют в неэффективных действиях по противостоянию COVID-19, что стало причиной множества жертв — Бразилия занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса. В стране регулярно проходят акции протеста, а от возможного импичмента Болсонару спасает только имеющееся у его партии большинство в парламенте.

Все может резко измениться после выборов 2022 года: опросы общественного мнения стабильно предрекают победу Лулы уже в первом туре голосования в случае его участия в выборах.

PrScr Twitter / @LulaOficial

Впрочем, для бразильских производителей вояж экс-президента также не сулит ничего хорошего. Они могут стать жертвами договоренностей между лидером «Партии трудящихся» и европейскими политиками. Более того, если соответствующие договоренности действительно имели место быть, то в случае возвращение Лулы в большую политику, последствия могут коснуться всех бразильцев, ведь увеличение финансирования природоохранных мер, на котором настаивают европейские партнеры, приведет к либо к сокращению объемов средств, выделяемых правительством на другие нужды, либо к увеличению налоговой нагрузки. И в случае правильной реакции со стороны Болсонару это может сыграть против самого Лулы, ведь общественное мнение может качнуться и в противоположную сторону.