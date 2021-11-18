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Путин признался, что ему жалко детей мигрантов на границе Польши и Белоруссии

Политика
Путин признался, что ему жалко детей мигрантов на границе Польши и Белоруссии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 ноября. Власти Евросоюза используют ситуацию с мигрантами для давления на Белоруссию, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на заседании коллегии МИД РФ, российский лидер выразил сочувствие детям, оказавшимся в числе беженцев на польско-белорусской границе. В частности, детей вместе с остальными мигрантами поливают водой со слезоточивым газом, добавил он.

«Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере», — сказал он.

По словам Путина, Польша включает ночью сирены и применяет спецсредства против беженцев на границе.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский президент рассказал российскому коллеге о своей беседе с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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