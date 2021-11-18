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Путин считает ситуацию на Украине далекой от урегулирования

Политика
Путин считает ситуацию на Украине далекой от урегулирования
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 ноября. Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, однако на деле потакают курсу Украины на демонтаж, что заводит переговоры в тупик, рассказал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, кризис на территории Украины далек от урегулирования. Помимо этого, российский лидер отметил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву летального оружия и другими действиями. Путин подчеркнул, что Берлин и Париж потакают курсу Украины на демонтаж Минских соглашений. Он заявил, что усилия в рамках «нормандского формата» необходимо продолжать, так как другой альтернативы нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что заявления западных стран о готовности перебросить своих военнослужащих на украинскую территорию противоречат Минским соглашениям. По словам дипломата, США и страны НАТО активно поддерживают милитаристские устремления Украины, обещая Киеву новые поставки вооружения и увеличение военного присутствия в Черноморском регионе.

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