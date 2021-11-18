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Путин заявил, что Россия привержена партнерским отношениям с другими странами

Политика
Путин заявил, что Россия привержена партнерским отношениям с другими странами
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 ноября. Внешняя политика должна служить безопасным условиям развития, Россия привержена партнерским отношениям с другими государствами, рассказал российский президент Владимир Путин.

Помимо этого, он добавил, что сейчас готовится новая редакция концепции внешней политики, которая станет дорожной картой МИД России. По его словам, Москва намерена отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, а также невмешательства в их внутренние дела. Путин подчеркнул, что Российская Федерация является миролюбивой страной.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ примет участие в расширенном заседании Коллегии Министерства иностранных дел. Уточняется, что Путин обсудит с представителями дипломатического ведомства политический курс России в отношении других стран.

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путин россия суверенитет
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