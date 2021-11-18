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«Ветераны России» выступили против проведения юбилейного концерта Муз-ТВ

Общество
«Ветераны России» выступили против проведения юбилейного концерта Муз-ТВ
vk.com  /  МУЗ-ТВ

Москва, 18 ноября. Юбилейный концерт отмечающего свое 25-летие телеканала Муз-ТВ в Кремле, запланированный на 19 ноября, может не состояться. С просьбой рассмотреть вопрос отмены мероприятия в администрацию президента обратился председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Басманный районный суд города Москвы 17 ноября постановил оштрафовать телеканал Муз-ТВ за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Сумма штрафа составила 1 млн рублей. Это обстоятельство, по мнению Резяпова, указывает на недопустимость проведения концерта.

«Планируемое мероприятие на 19 ноября 2021 года согласовано, но мы предполагаем, что это произошло без учета событий о признании судом виновности Муз-ТВ в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в противоречие и разногласие закрепленных принципов и норм в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», — указывается в пресс-релизе «Ветеранов России».

Помимо этого, как отметили в организации, в стране по-прежнему наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

Общественное движение «Ветераны России» в конце октября обратилось в Генпрокуратуру по иному поводу: Резяпов потребовал закрыть YouTube-канал телеведущей Ксении Собчак.

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юбилей МУЗ-ТВ ветераны россии
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