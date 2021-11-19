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Пелагея появилась в новом выпуске шоу «Голос» в сногсшибательном наряде
Шоу-бизнес
Пелагея появилась в новом выпуске шоу «Голос» в сногсшибательном наряде
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 18 ноября. Певица Пелагея довольно давно выступает на сцене. Она по-прежнему является одной из самых топовых исполнительниц романсов и народных песен в России. Певица много гастролирует и поет свои песни для народа, пишет Teleprogramma.pro.

Не так давно певица развелась с супругом Иваном Телегиным. После этого она стала чаще появляться на публике. По мнению поклонников, артистка заметно постройнела и похорошела. Блондинку после развода замечали на съемках КВН и других мероприятиях, а в этом году она снова сидит в жюри шоу «Голoс».

Необычный наряд изумрудного цвета дополнили туфли на шпильке в тон. Артистка сделала элегантную укладку и макияж, сделав акцент на глазах, и сфотографировалась с другими членами жюри: Димой Биланом и Екатериной Арну.

Поклонники певицы искренне восхитились Пелагеей. Многие отметили, что соскучились по ней и другим членам жюри нового шоу «Голoс».

«Это точно «Голoс»? Я думала показ весна-лето 2022. Хороши»;

«Платье с разрезом на ноге! Какие красивые»;

«Дима, костюм — огонь, выглядите потрясающе»;

«Дима в окружении великолепных девушек! Попутного ветра и сил в нелегком выборе», — написали поклонники звезды на ее странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что после развода певица забрала у своего бывшего супруга Ивана Телегина всю имеющуюся недвижимость.

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