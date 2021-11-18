Епископ Геннадий рассказал о положении русскоговорящих граждан в Казахстане

Санкт-Петербург, 18 ноября. Положение русскоговорящих граждан, проживающих в Казахстане, оценил ректор Алма-Атинской духовной семинарии, епископ Геннадий.

Сейчас в СМИ появляется множество публикаций о так называемых «языковых патрулях». Казахские националисты якобы устраивают рейды и проверяют использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях.

Однако епископ отметил, что ни разу за 12 лет с подобным не сталкивался. По его словам, русский язык — это средство межнационального общения, поэтому все жители Казахстана свободно разговаривают по-русски.

«Казахстан — уникальная страна, где живут представители самых разных наций и религий. В течении года мы отмечаем два праздника: День единства народа Казахстана 1 мая и День духовного единства 18 октября. Таким образом мы делаем все, чтобы это единство укреплять», — объяснил управляющий делами Митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Во многом благодаря этому русские люди чувствуют себя в Казахстане комфортно. Они спокойно ходят в православные храмы, посещают различные культурные центры страны. Также есть множество православных священников, которые не мыслят себя без этой страны и готовы связать с ней всю свою жизнь, резюмировал епископ Геннадий.

Патриарх Кирилл ранее предложил регулировать заимствования иностранных слов в русском языке. По его словам, речь касается не узкоспециальных терминов или авторских названий, а того языка, который используется повседневно.