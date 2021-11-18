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Daily Express: сравнение армий России и Британии неприятно потрясло британцев

Армия
Daily Express: сравнение армий России и Британии неприятно потрясло британцев
Федеральное агентство новостей

Лондон, 18 ноября. Журналисты провели сравнительный анализ боевых возможностей российской и британской армий, который показал существенное отставание Лондона от Москвы в военной сфере по всем позициям.

В публикации британского издания Daily Express говорится, что поводом для такого исследования послужили сообщения некоторых западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» России на территорию Украины. Дело в том, что Лондон пообещал Киеву оказать военную поддержку из-за сложившейся ситуации.

Авторы статьи пишут, что Британия ведет себя как держава, которая может бросить вызов России, однако на самом деле ее возможности весьма ограничены. В качестве доказательства журналисты привели данные портала Global Firepower, которые неприятно потрясли британцев. Так, численность личного состава ВС РФ составляет 3 миллиона, а у Британии только 275,66 тысячи. При этом российские ВКС превосходят британские ВВС в 5,6 раза.

Daily Express: сравнение армий России и Британии неприятно потрясло британцев
Федеральное агентство новостей /

Отмечается, что у России на сегодняшний день есть почти 13 тысяч танков, а британские военные имеют в своем распоряжении только 227 тяжелых боевых машин. Данный показатель авторы статьи считают «шокирующим». При этом на море Россия имеет превосходство над оппонентом практическим во всем, кроме авианосцев.

«Что касается иных морских боевых машин, таких как подлодки и миноносцы, русские нас значительно обошли: у них 16 миноносцев и 62 подлодки, а у нас шесть и десять соответственно», — говорится в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления некоторых представителей Запада о якобы готовящемся «вторжении российских войск» на Украину. При этом ряд экспертов напомнил, что западные страны нередко прибегают к голословным обвинениям в отношении Москвы, передает «Царьград».

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