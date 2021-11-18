Машину знаменитого силача Эльбруса Нигматуллина обокрали в Челябинске

Челябинск, 18 ноября. Вандалы вскрыли «Ниву» Эльбруса Нигматуллина, похитили вещи из салона и цинично слили бензин.

По словам обладателя титула «Самый сильный человек России» Нигматуллина, он собирался продать свою повидавшую виды «Ниву», поэтому даже не стал ставить ее на сигнализацию, так как не мог предположить, что на нее кто-то позарится. Между тем нашлись хулиганы, которые ночью разнесли вдребезги лобовое стекло, вскрыли салон и утащили оттуда личные вещи спортсмена, сообщает «Челябинск сегодня».

Кроме того, видимо, разочаровавшись в улове, вандалы еще и слили весь бензин. Об этом инциденте Нигматуллин уже заявил в полицию.

Ранее ФАН сообщал, что Эльбрус Нигматуллин сумел приподнять платформу с вертолетом. При этом достоверно известно, что общий вес конструкции составил 1476 килограммов.