Депутат Кашин о возможном дефиците картофеля в РФ: «Спекулянтам надо дать по рукам»

Нехватки картофеля ни зимой, ни весной не ожидается. В этом году собрано 6,6 миллиона тон этого овоща. Это больше, чем в 2020-м. Об этом в беседе с ФАН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Эксперт призывает верить фактам, а не искусственно созданному ажиотажу. Депутат уверен, что кто-то специально подогревает ситуацию с возможным дефицитом картофеля и дальнейшим ростом цен на него.

«17 ноября, то есть вчера, мы в аграрном комитете провели совместную коллегию, где были профильные министры, их замы и руководители профильных департаментов. Двухчасовой разговор состоялся, и тревоги о повышении цен или нехватки картофеля не прозвучало. Мы в этом году картофель собрали даже больше, чем в прошлом году. Ведь погодные условия прошлого года были жестче, чем в нынешнем, с точки зрения уборки урожая – корнеплодов, клубнеплодов. А этой осенью было много солнечных дней, нормальных, погожих. Поэтому и валовой сбор, и хранилища, которые сегодня есть у наших производителей картофеля и овощей, — они достойные», — акцентировал внимание председатель комитета по аграрным вопросам.

Правительство Архангельской области /

Главной проблемой депутат Кашин считает спекуляцию и призывает власти начать серьезную борьбу с ней. И это отражается на конечной стоимости картофеля и овощей на прилавках магазинов.

«Ниже 50 рублей не найдешь в магазинах картофель. Кто накручивает эту цену? Кто раздувает инфляцию? Кто спекулирует на этом деле? Я вот приехал с группой ребят в Дашковку проверять капусту, и мы выяснили, что там цена на прилавках в 2,5 раза выше, чем должна быть. Это безобразие, поэтому у нас тут тоже закон подготовлен. Надо, конечно, на товары первой необходимости, продукты питания — надо делать так, чтобы наценка была не более 20%, а не 200%, 150% или 300%, как сейчас. Спекулянтам надо дать по рукам, а не подогревать ситуацию разглагольствованиями о повышении цен и дефиците», — жестко заявил Кашин.

Собеседник ФАН отметил, что в этом году на продаже картофеля прошлогоднего урожая страна заработала 31 млрд долларов.

Накануне Минсельхоз России предупредил, что в стране наблюдается неурожай картофеля, что уже привело к росту его стоимости. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Оксаны Лут, направленном в правительство и аппарат кабмина.