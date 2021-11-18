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Миллиардер Шарапов назвал инвестиции в недвижимость лучшим способом подготовки к пенсии

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 16:08
Экономика
Миллиардер Шарапов назвал инвестиции в недвижимость лучшим способом подготовки к пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 ноября. Глава компании Becar Asset Management Александр Шарапов поделился советом с россиянами. По его словам, лучшим способом для вложения денег является покупка квартиры с целью дальнейшей сдачи в аренду.

Российские пенсионеры могли бы чувствовать себя более уверенно в финансовом плане, если бы у них были дополнительные источники дохода. Миллиардер считает, что удобнее всего для них было бы вкладывать деньги в квартиры. Он заверил, что так поступают, например, жители Индии, Бразилии и Китая.

«Пенсионная однушка. Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду», — цитирует его агентство «Прайм».

Аналитики CBRE ранее зафиксировали рекордный уровень инвестиций в российскую недвижимость. По их сведениям, только за первое полугодие прирост составил 176 миллиардов рублей.

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пенсия инвестиции недвижимость вложения Шарапов
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