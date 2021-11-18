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Банк России подтвердил негативное отношение к расчетам в биткоинах

Экономика
Банк России подтвердил негативное отношение к расчетам в биткоинах
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 18 ноября. Банк России не против цифровых валют, но только том случае, если они не используются в незаконных операциях. Поэтому регулятор выступает против расчетов в биткоинах внутри страны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во холде своего выступления в Госдуме подчеркнула, что ответственное государство не может стимулировать легализацию криптовалют и их распространение в качестве платежного инструмента.

«К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей. Но нужно людям дать альтернативу, и мы это делаем с помощью своих проектов. Я уже говорила про цифровой рубль — на наш взгляд, это должно развиваться», — цитирует ее ТАСС.

Между тем биткоин бьет рекорды своего исторического максимума. Аналитик, создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников объяснил, что рост котировок самой известной мировой криптовалюты связан с запуском первого биржевого фонда по торговле биткоин-фьючерсами (ETF).

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банк россии набиуллина криптовалюта биткоин цифровые валюты
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