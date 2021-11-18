Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 17:31
17:27
Политика
Путин заявил, что саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога России и США
17:25
Шоу-бизнес
Маша Распутина обиделась на Андрея Малахова из-за выпуска шоу с ее дочерью
17:25
Экономика
Политолог Рар предсказал будущее «Северного потока — 2» после победы в немецком суде
17:24
Политика
Политолог Зудин назвал публикацию переписки Лаврова по Донбассу историческим шагом
17:23
Общество
Новосибирцы помогли вернуться домой замерзающему без денег на трассе вахтовику
17:22
Экономика
Пострадавшим от локдауна предпринимателям из Самары выплатили 458 млн рублей
17:22
Шоу-бизнес
Хромченко осадила хирурга Блохина за совет участнице «Модного приговора» увеличить грудь
17:18
Политика
Депутат Морозов назвал ликвидацию «СП-2» главной целью антироссийских настроений на Западе
17:18
Общество
Европейские авиакомпании начнут летать через калининградский аэропорт «Храброво»
17:16
Общество
Кандидат наук Иванова-Швец заявила о снижении спроса на высшее образование в России
Все новости

Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки в Орле

Общество
Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки в Орле
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr

Орел, 18 ноября. Возгорание произошло ночью. Спасатели вовремя провели эвакуацию жильцов дома, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Инцидент произошел на Ватной улице. Очевидцы сообщили о возгорании в экстренную службу 112. На место оперативно прибыли пожарные. Спасатели вытащили из горящего дома четырех человек, в том числе двух детей, а также эвакуировали еще 11 местных жителей.

В результате инцидента в квартире на первом этаже сгорела мебель и бытовая техника на площади восьми квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пожарные спасли четверых людей и животных из загоревшегося аварийного дома в Екатеринбурге. Никто не пострадал.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки в Орле
мчс россии хорошие новости россии спасение из пожара
Комментировать