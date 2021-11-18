Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки в Орле

Орел, 18 ноября. Возгорание произошло ночью. Спасатели вовремя провели эвакуацию жильцов дома, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Инцидент произошел на Ватной улице. Очевидцы сообщили о возгорании в экстренную службу 112. На место оперативно прибыли пожарные. Спасатели вытащили из горящего дома четырех человек, в том числе двух детей, а также эвакуировали еще 11 местных жителей.

В результате инцидента в квартире на первом этаже сгорела мебель и бытовая техника на площади восьми квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пожарные спасли четверых людей и животных из загоревшегося аварийного дома в Екатеринбурге. Никто не пострадал.