Режиссер Иван Петухов поделился воспоминаниями об актере Игоре Савочкине

СМИ сообщили о смерти российского актера театра и кино, телеведущего Игоря Савочкина. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Ночной дозор». В беседе с ФАН воспоминаниями об артисте поделился кинорежиссер Иван Петухов.

Собеседник рассказал о своей работе с актером на съемках ленты «Играй для каждого».

«На тот момент я уже давно хотел с ним поработать. К счастью, мой короткометражный фильм стал такой возможностью. Я пригласил его в проект. […] Игорь исполнил роль игравшего на трубе музыканта заштатного маленького оркестрика. В рамках этой роли он большую часть времени молчал из-за собственной семейной трагедии. Произошедшее в фильме заставило его измениться и раскрыться своим коллегам и миру», — сообщил кинорежиссер.

Иван Петухов также рассказал о том, что ему больше всего запомнилось в Игоре Савочкине.

«Постоянная помощь, участие, обмен опытом. Рядом с Игорем всегда казалось, что все будет хорошо. Его созидательная, позитивная, теплая, очень человечная энергия, которая распространялась на все и на всех», — поведал собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своими переживаниями по поводу ухода артиста.

«Думаю, наш кинематограф и мы все потеряли какого-то очень важного человека. В первую очередь — человека, и во вторую очередь — прекрасного актера», — заключил кинорежиссер.

Ранее актер Александр Панкратов-Черный в беседе с ФАН рассказал о своем участии в картинах режиссера Эльдара Рязанова. По словам собеседника, мастер боготворил артистов и всегда давал возможность сыграть еще дубль.