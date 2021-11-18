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Пенсионерка из Новороссийска выхаживает и кормит бездомных кошек

Видео

Женщина тратит на помощь животным всю свою пенсию. Она покупает им еду, лекарства и отвозит на стерилизацию.

Нина Черныш занимается «кошачьей благотворительностью» шесть лет. За это время она отвезла на стерилизацию уже около ста котят. Пенсионерка ежедневно выходит из дома, где вокруг нее стаей собираются до пятидесяти голодных ротиков. Если котята нуждаются в лечении, то бабушка отправляется в аптеку и самостоятельно оказываем им помощь.

«Сейчас у меня дома кошечка и котенок. Кошку переехала машина. У нее был раздроблен позвоночник, она оказалась беременной, когда начала рожать, кость не разошлась. Я ее отвезла в клинику. Ей сделали операцию. Котята, конечно, были уже мертвые. Сделали операцию, сейчас она поправилась. Хорошая кошечка», — рассказывает Нина.

По словам пенсионерки, не все соседи разделяют ее увлечение. Она не раз получала угрозы в свой адрес. А некоторые даже подсыпали котятам отравленную еду. Нередки и случаи, когда, узнав об «уличном кошачьем приюте», люди подбрасывали ей собственных пушистых младенцев.

«Они даже из машины не выходят. Они просто кидают эти коробки. Котенка, вот так едет и котеночка, вот такого маленького, даже кушать не умеющего, выкинул и поехал дальше», — вспоминает пенсионерка.

Конечно, содержание такого питомника выходит Нине Черныш «в копеечку». Пенсионерка призналась, что ей сложно заниматься такого рода благотворительностью самостоятельно.

«Я потратила всю до копейки эту железнодорожную пенсию, пенсию по старости и даже то, что собрала на похороны — 100 тысяч — и то потратила за вот эти шесть лет», — жалуется Нина.

Также женщина рассказала, что в их городе планировалось построить приют для животных. Проблема бездомных кошек в Новороссийске стоит достаточно остро. Но, к сожалению, на месте будущей застройки в итоге воздвигли автомобильную парковку. Так что, пока есть такая возможность, бабушка с кошачьей фамилией продолжает делать свое доброе дело.

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пенсионерка кошки новороссийск
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