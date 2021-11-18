Курс турецкой лиры вновь рухнул после понижения процентной ставки Центробанком

Анкара, 18 ноября. Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после того, как Центральный банк (ЦБ) республики понизил базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов — с 16% до 15%. Соответствующее решение было принято на заседании Комитета по денежно-кредитной политике.

В результате решения ЦБ турецкая валюта повторила свой исторический минимум и достигла отметки 10,98 к одному доллару. С начала года лира обесценилась почти на 30% процентов по отношению к доллару, став самой слабой валютой развивающихся рынков.

Снижение ставки совпало со средними ожиданиями, ранее высказанными 24 финансовыми аналитиками Bloomberg и Reuters.

Turkey’s central bank cut its key interest rate for a third straight month after President Recep Tayyip Erdogan made it clearer than ever that he would not give up his campaign for lower borrowing costs https://t.co/xlfXPn2Paz — Bloomberg Economics (@economics) November 18, 2021

Эксперты Reuters назвали данное решение преждевременным и опрометчивым, учитывая, что оно оставляет реальную доходность Турции резко отрицательной. Решение также противоречит принципу, согласно которому центральные банки повышают ставки, чтобы предотвратить рост цен.

Потребительская инфляция выросла почти до 20% в октябре — уровень, который в последний раз наблюдался после валютного кризиса три года назад. Тем не менее главный банк страны с сентября снизил процентные ставки на 400 базисных пунктов, в результате чего реальная доходность валюты упала значительно ниже нуля.

Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции заявил, что временные факторы, стимулирующие инфляцию, сохранятся в течение первой половины следующего года.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что не собирается менять денежно-кредитную политику страны.

«Пока я нахожусь на этой должности, я буду продолжать свою борьбу с процентными ставками и инфляцией до конца. Мои коллеги, которые защищают процентные ставки, не должны обижаться, но я не могу быть с теми, кто защищает процентные ставки», — заявлял он.

По-видимому, последний шаг Центробанка был сделан под давлением Эрдогана, который месяцем ранее уволил трех членов комиссии по денежно-кредитной политике из-за сопротивления снижению процентных ставок. В целом президент сменил трех руководителей ЦБ по той же причине. Сам глава государства утверждает, что высокие процентные ставки стимулируют высокую инфляцию.

President Erdoğan vows to fight high interest rates, inflationhttps://t.co/5xBJsT7bFj pic.twitter.com/C4VCsQCcyi — Hürriyet Daily News (@HDNER) November 18, 2021

«Сегодняшнее решение предоставляет больше доказательств того, что Центральный банк просто не заботится о стоимости лиры и отвергает идею о том, что существенное обесценивание будет иметь серьезные негативные последствия», — прокомментировал последние новости Петр Матис, старший валютный аналитик InTouch Capital.

Понижение ключевой ставки вызвало недоумение не только у финансистов, но и у оппозиционных политиков.

«Остановись уже, Эрдоган!» — написал председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

«Мы видим, что наиболее четкая формула причинно-следственной связи между инфляцией и процентами такова: причина — неправильная политика правительства, результат — высокая инфляция! Настойчивость правительства на совершении ошибок — причина, а миллионы лир, идущие на проценты, — результат! Упорство правительства — причина, такое состояние экономики — результат!» — отметил лидер «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу.

Görüyoruz ki, enflasyon ve faiz arasındaki sebep-sonuç ilişkisinde en net olan formül şudur:

İktidarın yanlış politikaları sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! İktidarın hatada ısrarı sebep, faize giden milyonlarca lira sonuçtur! İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 18, 2021

Правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) на протяжении нескольких десятилетий основывала свой успех на выборах быстрым уровнем экономического роста. Тем не менее, когда экономика страны стала проседать во время пандемии, поддержка Эрдогана и его партии также упала до рекордно низкого уровня. Это побудило политика усилить меры по стимулированию экономического роста, однако последовавший скачок цен больше всего ударил по его традиционному электорату — рабочему классу.