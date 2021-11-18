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Оренбургский браконьер наловил в Башкирии щук и лещей на сотни тысяч рублей
Происшествия
Оренбургский браконьер наловил в Башкирии щук и лещей на сотни тысяч рублей
wikipedia.org  / 

Уфа, 18 ноября. Полицейские Хайбуллинского района Башкирии задержали алчного браконьера из Оренбуржья за незаконную рыбную ловлю.

Правоохранители поймали нарушителя с поличным, когда он вытаскивал из воды сети с уловом и собирался погрузить добычу в багажник машины. Выяснилось, что браконьер родом из Оренбургской области. Непрошенный гость успел поймать более 500 увесистых лещей, щук и карасей, общая стоимость которых была оценена примерно в 180 тысяч рублей, сообщает Orenday.

В МВД Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Задержанный сейчас пребывает под подпиской о невыезде.

Ранее ФАН сообщал о задержании правоохранителями группы браконьеров, которая организовала незаконный промысел и продажу травяного чилима на Сахалине. Причиненный государству ущерб превысил миллион рублей.

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