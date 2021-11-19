Тегеран и Анкара решили выработать новую дорожную карту развития отношений; Турция ввела запрет на авиаперевозки граждан Сирии, Ирака и Йемена; Анкара задержала и освободила израильскую «шпионскую» пару; большая часть молодежи Турции желает эмигрировать из страны. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Лидеры турецкой оппозиции призвали к досрочным выборам

Председатель основной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу и лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер провели совместную пресс-конференцию, на которой раскритиковали действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оппозиционеры обвинили его в развале экономики страны, неправильном управлении государством, провоцировании недовольства граждан и давлении на Центральный банк Турции. Кылычдароглу и Акшенер единогласно призвали правительство Эрдогана сложить полномочия и провести досрочные выборы.

Между тем правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) прокомментировала эти заявления, заявив, что выборы пройдут в свое время, как и планировалось — в 2023 году.

Однако специалисты уверяют, что состояние политической жизни в Анкаре все больше напоминает предвыборную атмосферу.

Türkiye’nin #ErkenSeçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır!



Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir.



Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok. @kilicdarogluk @meral_aksener !!! https://t.co/3FEKKd7yWN — Bülent TURAN (@turanbulent) November 17, 2021

Жена Демирташа получила срок за ошибку в справке о состоянии здоровья

10 ноября турецкий суд приговорил Башак Демирташ, жену заключенного в тюрьму известного курдского политика Селахаттина Демирташа, к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Женщину обвинили в том, что она предоставила недействительную справку о состоянии здоровья, когда работала учителем в средней школе при министерстве образования. Вместо документа за 11 декабря Демирташ подала справку от 14 числа, что стало причиной разбирательства.

Ни у кого не вызывает сомнений, что тюремный срок для госпожи Демирташ является наказанием за деятельность ее мужа. Политик с 2016 года находится в тюрьме, несмотря на вердикт Европейского суда по правам человека о нарушении его прав и постановление выпустить его на свободу.

Başak Demirtaş'a verilen cezanın perde arkası: "Bir kadının rahmini siyasi kavganın ortasına taşıdık"https://t.co/9P71VjlT5P pic.twitter.com/T7yxb3Qlm1 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 15, 2021

Муниципалитет в Анкаре отменил концерт певца из-за песен на курдском

Певец Мем Арарат рассказал на своей странице в соцсетях о том, что муниципалитет Кечиорен в Анкаре, узнав, что он поет на курдском языке, отозвал разрешение на проведение его концерта.

«Мы не знали, что планировалось исполнять курдские песни. Мы не можем этого допустить», — объяснили причину чиновник, позвонив на личный номер артиста.

Мем Арарат планировал провести концерт 4 декабря.

Тегеран и Анкара начнут работу над новой дорожной картой

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Тегеран, где провел встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Встреча была посвящена отношениям между странами в новых условиях.

По словам Чавушоглу, делегации обеих стран работают над определением дорожной карты для развития долгосрочного всестороннего сотрудничества. Также глава турецкого МИД отметил, что Анкара всегда выступала против западных санкций в отношении Тегерана. Чавушоглу добавил, что взгляды двух республик совпадают по многим вопросам, связанным с прочным миром и стабильностью в Афганистане. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Ирана подчеркнул необходимость формирования в Кабуле инклюзивного правительства.

Эта встреча стала первой после того, как отношения между двумя странами накалились из-за военных учений Ирана у границ Азербайджана. Диалог показал, что ни Тегеран, ни Анкара не желают нарастания кризиса и ищут компромиссный выход из ситуации.

Reviewed the preparations of 7th Meeting of the High Level Cooperation Council with FM @Amirabdolahian of #Iran.



Agreed to define a roadmap for a long-term comprehensive cooperation.



Discussed regional issues including #Afghanistan and #Syria. ???????????????? pic.twitter.com/g1xtKjvl7A — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 15, 2021

Число смертей от коронавируса в Турции снова превысило 200 человек в день

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Турции, ежедневное количество новых случаев заражения COVID-19 насчитывает 23 852 человек, в то время как число погибших 17 ноября достигло 213.

Ежедневно в Турции вводится до 190 000 доз вакцины Sinovac или Pfizer/BioNTech. В общей сложности вакцинировано 118 миллионов человек, из которых две дозы вакцины получили 49 миллионов, одну — 55 миллионов. Остальные 11 миллионов получили три дозы вакцины.

Анкара ввела запрет на полеты граждан Сирии, Ирака и Йемена

Турция пообещала не допустить продажи авиабилетов в Беларусь гражданам Сирии, Ирака и Йемена. Об этом заявило генеральное управление гражданской авиации страны.

Такое решение было принято в связи с «незаконным пересечением границы» между Беларусью и Польшей, говорится в сообщении управления в Twitter от 12 ноября.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе призвала к введению санкций в отношении «авиакомпаний третьих стран», которые причастны к контрабанде людей. Одной из компаний, транспортировавшей беженцев, назвали авиаперевозчика Turkish Airlines.

Анкара задержала и освободила израильскую «шпионскую» пару

Турецкие правоохранительные органы арестовали семейную пару из Израиля во время туристической поездки по Стамбулу, обвинив чету в политическом и военном шпионаже.

Турецкая полиция представила свидетельства о том, что пара вела фотосъемку дворца Реджепа Тайипа Эрдогана в районе Ускюдар.

Израильтян заподозрили в шпионаже после того, как сотрудники находящегося напротив ресторана заметили, как пара фотографирует дворец президента, и вызвали полицию.

18 ноября Турция освободила израильтян спустя шесть дней после их задержания.

Большая часть молодежи Турции желает эмигрировать из страны

Компания «Стамбульские экономические исследования» опубликовала доклад под названием «Взгляд на будущее Турции».

Основываясь на опросах, проведенных среди 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, специалисты сообщили, что 61% молодого населения думает об эмиграции из Турции, «чтобы в будущем жить в лучшем обществе». 22% респондентов «не чувствуют себя близкими к политическим партиям» республики.

На вопрос «Если бы в это воскресенье в Турции прошли выборы, за какую политическую партию вы бы проголосовали?», 19% ответили, что не смогли определиться с выбором.

ПСР поддерживают менее 30% граждан

Компания PİAR провела опрос среди 2 520 человек в 26 крупных городах Турции, задав им вопрос «Если бы в это воскресенье состоялись всеобщие выборы, за какую политическую партию вы бы проголосовали?».

Согласно результатам исследования, 23,6% поддержали бы правящую «Партию справедливости и развития», 20,5% отдали бы свои голоса за основную оппозиционную «Республиканскую народную партию», «Хорошая партия» набрала бы 9,6%, «Партия националистического движения» получила бы поддержку 6,7% избирателей.

Между тем около 23% избирателей заявили, что не определились с предпочтениями. Но даже при распределении этих голосов между политическими партиями рейтинг ПСР составил бы менее 30%.

Зеленский считает, что связи с Анкарой усиливают армии Турции и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября заявил в Twitter, что провел телефонные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Зеленского, партнерство между Украиной и Турцией углубляется.

«Это также укрепляет вооруженные силы наших стран. Ожидаемое соглашение о свободной торговле будет способствовать экономическому росту. Жду встречи с Эрдоганом в Киеве на юбилейном заседании Стратегического совета», — написал он.

Напомним, ранее Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar и использовала их в нападениях в Донбассе.

???????????????? partnership is deepening. It’s already strengthening the armed forces of our countries. The expected FTA will also contribute to economic growth. Talked about it by phone with @RTErdogan. Looking forward to meeting him in Kyiv at the Strategic Council’s anniversary meeting. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2021

Турция заступилась за Азербайджан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении. Министр назвал действия Еревана «провокацией» и «террористической атакой».

Чавушоглу также отметил, что Анкара будет выступать на стороне Азербайджана и не оставит Баку «в одиночестве» в конфликте с Армений.

Оппозиция Турции решила «помириться» со всеми слоями общества

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу начал кампанию «примирения», в рамках которой он намерен признать прошлые неудачи и несправедливые действия государства в отношении граждан.

Политик пообещал выплатить компенсацию людям, пострадавшим от действий правительства, если его партия придет к власти на следующих выборах.

«Мы закроем травмы, нанесенные 28 февраля (так называемый «постмодернистский переворот» 1997 года — Прим. ред.). Мы возместим ущерб нашим девушкам в платках, которых пытались убедить снять их головные уборы. <…> Мы возместим ущерб жертвам Сиваса и Кахраманмараша (в этих городах были совершенные массовые убийства граждан — Прим. ред.)», — сказал Кылычдароглу.

По словам оппозиционера, Турция нуждается в «исцелении», и примирение может «спасти будущее страны».

Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım... pic.twitter.com/doAjSLrkh3 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 13, 2021

Лира побила новый антирекорд

Президент Турции повторил свою нетрадиционную гипотезу о том, что снижение процентных ставок приведет к падению темпов инфляции. Кроме этого, он заявил, что продолжит снижать процентную ставку.

Слова Эрдогана были охарактеризованы как очередная попытка надавить на ЦБ, в результате чего турецкая валюта начала резко падать в цене и достигла нового рекордного минимума в 10,78 лиры за доллар.

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