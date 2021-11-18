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Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов

Политика
Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов
Федеральное агентство новостей

Минск, 18 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

Представитель белорусского лидера проинформировала об обстановке по миграционному кризису. По словам Эйсмонт, в Белоруссии находятся около семи тысяч беженцев. Стихийный лагерь на границе состоит почти из двух тысяч человек. Лукашенко в ходе переговоров с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор.

«Мы берем на себя обязательство содействовать», — приводит слова президента пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт добавила, что на сегодняшний день Белоруссия выполняет свои обязательства. Видео с пресс-секретарем появилось в Telegram-канале «Пул первого».

Нелегальные мигранты ранее сумели прорваться через польско-белорусскую границу в сторону ЕС. По словам очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы.

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