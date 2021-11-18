Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов

Минск, 18 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

Представитель белорусского лидера проинформировала об обстановке по миграционному кризису. По словам Эйсмонт, в Белоруссии находятся около семи тысяч беженцев. Стихийный лагерь на границе состоит почти из двух тысяч человек. Лукашенко в ходе переговоров с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор.

«Мы берем на себя обязательство содействовать», — приводит слова президента пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт добавила, что на сегодняшний день Белоруссия выполняет свои обязательства. Видео с пресс-секретарем появилось в Telegram-канале «Пул первого».

Нелегальные мигранты ранее сумели прорваться через польско-белорусскую границу в сторону ЕС. По словам очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы.