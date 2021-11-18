Опубликовано предсказание святой Матроны Московской о будущем России

Москва, 18 ноября. Настанет время, когда Россия устремит свой взор на Восток. Будут заключены взаимовыгодные соглашения с Китаем и Индией, а Европа останется ни с чем. Об этом в своих речах в свое время предупреждала слепая Матрона Московская.

По мнению Матроны Московской, которая на протяжении всей свой жизни оставляла зловещие пророчества, России придется нелегко страна пройдет через много испытаний прежде чем достигнет благополучия. Конец ее мучениям придет, если жители РФ восстановят три столпа, на которых зиждется русская земля — православие, духовное развитие и традиции предков, считает она.

«Без поддержки России европейские страны будут напоминать пустынные земли, окутанные могильным холодом», — подчеркнула при этом в своем зловещем пророчестве о будущем России провидица.

По ее словам, российские граждане достаточно долгое время будут находиться «в плотном кольце ненависти». Однако — несмотря ни на что — они будут идти, не сбиваясь со своего пути. И в конечном итоге страна воспарит как птица Феникс из пепла.

Ранее стало известно о том, что советский телесериал «Вечный зов» 1973 года скрывает пугающее послание о мрачном будущем России. Об этом заявила знаменитая актриса Мария Шукшина.