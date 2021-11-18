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Полпред РФ в контактной группе Грызлов назвал указ Путина об ЛДНР реакцией на шаги Киева

Политика
Полпред РФ в контактной группе Грызлов назвал указ Путина об ЛДНР реакцией на шаги Киева
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 ноября. Указ президента России Владимира Путина о помощи ДНР и ЛНР является ответом на действия Киева, связанные с нагнетанием ситуации в регионе. С таким мнением выступил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Недавно глава государства подписал документ, который предполагает признание в РФ выданных в республиках сертификатов о происхождении товаров. Также теперь они наравне с российскими допускаются до госзакупок. МИД Украины счел указ якобы вмешательством в дела страны.

«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида"», — заявил в ответ Грызлов перед журналистами.

Ранее политолог Андрей Суздальцев счел бессмысленными нападки Киева и Европы из-за указа Путина. Эксперт напомнил, что эти стороны не передали ни одного килограмма гуманитарной помощи жителям Донбасса за семь лет.

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украина путин донбасс грызлов
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