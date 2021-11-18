Кулеба отреагировал на сообщения об «отправке» на Украину британских военных

Киев, 18 ноября. Информация в СМИ о возможной переброске Британией 600 бойцов спецназа на Украину из-за якобы угрозы вторжения России является «просто публикациями», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее газета Mirror со ссылкой на собственные источники сообщила, что Лондон готов перебросить на Украину оперативную группу сил специального назначения. Поводом для их возможной отправки было названо якобы готовящееся вторжение России.

«Что касается публикации Mirror, то пока это только публикации», — сказал Кулеба на брифинге.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на территорию другого государства. Позднее в МИД РФ также опровергли данные западных СМИ о стягивании подразделений ВС РФ к границе с Украиной. Там отметили, что Россия никому не угрожает. При этом в Британии недавно заявили, что риск войны между Западом и РФ сейчас выше, чем во времена холодной войны, передает «Царьград».