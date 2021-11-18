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Спорт
Волгоградский «Ротор» объявил об отставке тренера Хохлова
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Волгоградский «Ротор» объявил об отставке тренера Хохлова

Спорт
Волгоградский «Ротор» объявил об отставке тренера Хохлова
wikipedia.org  /  Антон Зайцев

Волгоград, 18 ноября. Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора», который занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Пресс-служба волгоградского «Ротора» сообщила на официальном сайте о расторжении контракта с Дмитрием Хохловым. Специалист возглавил клуб в мае 2021 года.

«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Исполнять обязанности главного тренера волгоградского клуба в ближайших матчах будет Алексей Жданов. После 23 туров «Ротор», который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. В следующем матче волгоградский клуб сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 21 ноября.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить его зарплату. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

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