Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 16:00
15:47
Весь мир
Власти Испании передали Марокко члена Фронта ПОЛИСАРИО
15:46
Политика
Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов
15:46
Весь мир
Катар и Египет подписали договор о сотрудничестве в восстановлении сектора Газа
15:44
Общество
Опубликовано предсказание святой Матроны Московской о будущем России
15:44
Политика
Полпред РФ в контактной группе Грызлов назвал указ Путина об ЛДНР реакцией на шаги Киева
15:43
Политика
Кулеба отреагировал на сообщения об «отправке» на Украину британских военных
15:42
Общество
Центр Чумакова запустит производство новой вакцины от полиомиелита в 2022 году
15:41
Происшествия
Суд в Москве оштрафовал компанию Oriflame за утечку личных данных клиентов
15:41
Происшествия
Снаряды времен ВОВ нашли при расчистке русла Дерекойки в Ялте
15:39
Спорт
Волгоградский «Ротор» объявил об отставке тренера Хохлова
Все новости

Власти Испании передали Марокко члена Фронта ПОЛИСАРИО

Весь мир
Власти Испании передали Марокко члена Фронта ПОЛИСАРИО
pixabay.com  /  cuivie

Рабат, 18 ноября. Власти Испании экстрадировали в Марокко боевика, связанного с Фронтом ПОЛИСАРИО. Его обвиняют в подстрекательстве к совершению террористических преступлений на территории североафриканского государства.

По данным местных СМИ, передача задержанного состоялась в аэропорту Касабланки во вторник, 16 ноября. Сотрудники судебной полиции королевства арестовали мужчину сразу после его прибытия рейсом из Мадрида.

Боевик Фейсал аль-Бахлул является подданным Марокко, на просторах социальных сетей он известен как «Бухнуна». Власти вменяют ему подстрекательство к совершению терактов на территории государства и подрыв интересов Рабата за рубежом. Сторонника Фронта ПОЛИСАРИО также связывают с убийством офицера жандармерии в 2010 году.

В марте испанская полиция задержала Аль-Бахлуля в ходе операции по обеспечению безопасности в Стране Басков. Согласно сообщению МВД, марокканец, проживая в ЕС, занимался экстремистской деятельностью. Он использовал свои аккаунты в соцсетях для поощрения террористических и насильственных действий против сограждан и госучреждений в европейском королевстве и других странах.

Ранее представитель Фронта ПОЛИСАРИО заявил о готовности сил приступить к освобождению территорий, оккупированных Марокко. Организация на протяжении более четырех десятилетий борется за независимость спорных земель от Рабата.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти Испании передали Марокко члена Фронта ПОЛИСАРИО
испания марокко полисарио
Комментировать