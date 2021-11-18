Власти Испании передали Марокко члена Фронта ПОЛИСАРИО

Рабат, 18 ноября. Власти Испании экстрадировали в Марокко боевика, связанного с Фронтом ПОЛИСАРИО. Его обвиняют в подстрекательстве к совершению террористических преступлений на территории североафриканского государства.

По данным местных СМИ, передача задержанного состоялась в аэропорту Касабланки во вторник, 16 ноября. Сотрудники судебной полиции королевства арестовали мужчину сразу после его прибытия рейсом из Мадрида.

Боевик Фейсал аль-Бахлул является подданным Марокко, на просторах социальных сетей он известен как «Бухнуна». Власти вменяют ему подстрекательство к совершению терактов на территории государства и подрыв интересов Рабата за рубежом. Сторонника Фронта ПОЛИСАРИО также связывают с убийством офицера жандармерии в 2010 году.

В марте испанская полиция задержала Аль-Бахлуля в ходе операции по обеспечению безопасности в Стране Басков. Согласно сообщению МВД, марокканец, проживая в ЕС, занимался экстремистской деятельностью. Он использовал свои аккаунты в соцсетях для поощрения террористических и насильственных действий против сограждан и госучреждений в европейском королевстве и других странах.

Ранее представитель Фронта ПОЛИСАРИО заявил о готовности сил приступить к освобождению территорий, оккупированных Марокко. Организация на протяжении более четырех десятилетий борется за независимость спорных земель от Рабата.